Rio - O MetrôRio lançou a campanha educativa para estimular o bom comportamento e as boas práticas dos clientes do metrô durante o carnaval. As peças da campanha abordam, de forma lúdica, temas como assédio, retenção de portas, lixo e uso de garrafas de vidros, além de outros exemplos de mau comportamento nas estações e nos trens. As ilustrações usam personagens ilustrativos, com uma linguagem jovem, alertando contra ações que podem, inclusive, colocar em risco e prejudicar outros passageiros. A campanha foi batizada de "Unidos do Vagão".



Galeria de Fotos MetrôRio lança campanha contra atos de assédio e vandalismo no carnaval Divulgação MetrôRio lança campanha contra atos de assédio e vandalismo no carnaval Divulgação MetrôRio lança campanha contra atos de assédio e vandalismo no carnaval Divulgação MetrôRio lança campanha contra atos de assédio e vandalismo no carnaval Divulgação MetrôRio lança campanha contra atos de assédio e vandalismo no carnaval Divulgação MetrôRio lança campanha contra atos de assédio e vandalismo no carnaval Divulgação

Vídeos e imagens estão sendo veiculados nas estações, nos trens, nas páginas oficiais das redes sociais e site. O MetrôRio também irá distribuir ventarolas com o tema da campanha durante o carnaval.



A concessionária estará a postos com agentes de segurança em todas as estações para prestar informações à população e contará, ainda, com apoio da Polícia Militar, além de vigilância permanente durante a operação 24h nos cinco dias de Carnaval. As medidas possuem objetivo de coibir atos de vandalismo nas estações e no interior dos trens durante os dias de folia. Comportamentos que acabam afetando a rotina de todos os passageiros, tendo em vista que trens avariados precisam ser retirados de serviço para conserto.



O MetrôRio recomenda que os clientes relatem qualquer tipo de anormalidade aos agentes de segurança, que darão todo suporte necessário para o denunciante registrar a ocorrência junto à autoridade policial. A concessionária, ao flagrar a ação, pode acionar os órgãos competentes, tendo em vista a prática de infração. Vídeos e imagens estão sendo veiculados nas estações, nos trens, nas páginas oficiais das redes sociais e site. O MetrôRio também irá distribuir ventarolas com o tema da campanha durante o carnaval.A concessionária estará a postos com agentes de segurança em todas as estações para prestar informações à população e contará, ainda, com apoio da Polícia Militar, além de vigilância permanente durante a operação 24h nos cinco dias de Carnaval. As medidas possuem objetivo de coibir atos de vandalismo nas estações e no interior dos trens durante os dias de folia. Comportamentos que acabam afetando a rotina de todos os passageiros, tendo em vista que trens avariados precisam ser retirados de serviço para conserto.O MetrôRio recomenda que os clientes relatem qualquer tipo de anormalidade aos agentes de segurança, que darão todo suporte necessário para o denunciante registrar a ocorrência junto à autoridade policial. A concessionária, ao flagrar a ação, pode acionar os órgãos competentes, tendo em vista a prática de infração.

Dicas de segurança para os passageiros

O MetrôRio está operando em esquema especial nos finais de semana até o dia 1º de março para atender ao público que está curtindo os eventos de pré, pós e carnaval. Além das ações de reforço no efetivo de segurança e de atendimento e alterações na operação, a colaboração dos clientes também é essencial para o sucesso e segurança da operação. Por isso, a concessionária elaborou uma série de dicas para orientar os usuários:



- Ficar atento às proibições de embarque (grandes volumes e veículos) e nos dias de folia, em especial, não transportar ou utilizar garrafas de vidro, pois o descarte irregular pode provocar acidentes graves;



- Não sentar no chão da composição ou travar o fechamento das portas, que pode atrasar a viagem e provocar acidentes;



- Não ultrapassar a faixa de segurança devido ao risco;



- A gentileza não pode ser esquecida nos dias de folia, portanto devem-se respeitar os assentos preferenciais e ajudar pessoas com deficiência ou necessidades especiais ou acionar apoio das equipes de segurança;



- Não depredar ou vandalizar as composições e estações. Além de ser crime de dano ao patrimônio, atrasa a viagem e pode prejudicar a operação. Em caso de flagrante, denuncie às equipes de segurança;



- Não descarte lixo no interior dos trens, nas dependências das estações e principalmente nas plataformas, pois pode prejudicar a operação;



- Ter paciência ao embarcar e desembarcar e seguir as orientações dos operadores de fluxo. A pressa pode gerar tumulto e prejudicar ainda mais a mobilidade.