Suspeita de assaltar moradores na Zona Sul é presa

Rio - Agentes da 14ª DP (Leblon) desarticularam nesta quinta-feira uma quadrilha que praticava roubos na Zona Sul do Rio. De acordo com Polícia Civil, pelo menos 15 pessoas já foram vítimas do grupo, que inclui duas travestis e um motorista de aplicativo. Ontem, uma suspeita e o motorista foram presos.

Segundo as investigações, a suspeita e uma comparsa, que também já foi identificada, contactavam motorista e o contratavam para levá-los para realizar os roubos. Ao percorrer ruas do Leblon, Ipanema e Botafogo, eles selecionavam as vítimas, desciam do carro, praticavam os crimes e voltavam para o veículo. Ao atacar as pessoas, eles mostravam uma pistola e pegavam bolsas, carteiras, celulares e joias.