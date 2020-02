Protesto interdita ruas de Botafogo

Rio - Um protesto, no início da noite desta sexta-feira, interditou parcialmente as principais vias de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Os manifestantes reivindicavam pautas da saúde. Por volta das 18h, a Rua São Clemente foi parcialmente interditada na altura da Praça Corumbá. O grupo se deslocou e interditou parte da Rua Voluntários da Pátria, por volta das 18h20, e às 19h, o trânsito na via foi liberado.



BOTAFOGO: está liberada a Rua Voluntários da Pátria, que mais cedo ficou parcialmente interditada para a passagem de manifestantes. Neste momento, o trânsito na via está intenso. #zonasul — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 14, 2020