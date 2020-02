Queda de árvore fecha Rua Uruguaiana, no Centro e deixa ao menos duas pessoas feridas

Rio - A queda de uma árvore fechou a Rua Uruguaiana, entre as ruas Buenos Aires e Alfândega, no Centro da cidade, na noite desta sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram levemente feridas. Não foi informado para qual hospital elas serão encaminhadas.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), equipes da Light, Comlurb e CET-Rio também foram acionadas para ir a região.

Pessoas que passavam pelo local registraram a árvore caída perto de carros e algumas pessoas em volta.



Veja o vídeo:

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), os veículos que estão na Avenida Presidente Vargas e entrariam na Rua Uruguaiana devem seguir pela Avenida Presidente Vargas e acessar a Avenida Rio Branco.

Já o motorista que está na Rua da Alfândega, que tem sentido único, consegue acessar a Rua Uruguaiana em direção à Avenida Presidente Vargas. Na Rua Buenos Aires, o tráfego de veículos precisa seguir em frente, acessando a Avenida Passos como rota alternativa.