Tribunal de Justiça do Rio mantém modificações na grade de horários das barcas

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) manteve as modificações operacionais que foram implementadas na grade de horários da linha Paquetá no dia 25 de janeiro, que reduziram o número de viagens de 22 para 15 em dias úteis.

De acordo com a decisão do TJRJ, os horários que estão sendo praticados nos itinerários Praça XV-Paquetá e Paquetá-Praça XV são capazes de atender a demanda dos moradores da Ilha de Paquetá.

Ainda conforme o entendimento da Justiça, não há qualquer ilegalidade na modificação da grade de horários, com aumento do intervalo entre as viagens, de modo a possibilitar um maior número de passageiros em cada viagem, minimizando os prejuízos da Concessionária.