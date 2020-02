Metrô tem maquiagem de graça na estação Siqueira Campos

Rio - O MetrôRio, realiza ação especial oferecendo maquiagem para os passageiros que acessam a estação Siqueira Campos, em Copacabana, neste final de semana do pré-Carnaval carioca. O serviço acontecer entre 8h e 14h, no mezanino da estação, sendo disponível para todos os clientes.



A ação é realizada em parceria com O Boticário, que vai montar estação de maquiagem com makes para incrementar o visual de quem vai curtir os blocos, e também fará distribuição de tatuagens temporárias com frases engajadas na folia.