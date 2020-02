Centenas de agentes se despedem de policial federal morto no Rola

Rio - Centenas de pessoas, em sua maioria agentes da Polícia Federal, participaram do enterro do policial federal Ronaldo Heeren, no Cemitério São Francisco Xavier, em Charitas, Niterói, Região Metropolitana do Rio, neste sábado. O agente foi morto na quinta-feira na Favela do Rola, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Viaturas da Polícia Federal fizeram uma carreata com as sirenes ligadas no local. O agente foi enterrado com honras. Um helicóptero da Polícia Militar jogou pétalas de rosas durante a cerimônia de despedida.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, se manifestou por sua conta no Twitter na manhã deste sábado. Moro disse que Heeren é um herói e que confia que a PF identificará os responsáveis do crime. "Agente policial federal Ronaldo Heeren foi assassinado em serviço contra o crime organizado. Um herói.Prisão hoje de um dos suspeitos,líder de milícia. Confiamos que a PF identificará os responsáveis e os levará à Justiça. Inestimável apoio da PRF no caso", escreveu.



Suspeito foi preso

Um suspeito de envolvimento na morte de Ronaldo Heeren foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na madrugada deste sábado. Leandro Pereira da Silva, conhecido como Leo do Rodo, seria um dos chefes da milícia conhecida como "Bonde do Ecko", criminoso integrante da lista de procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Por volta das 4h, policiais rodoviários federais faziam patrulhamento na rodovia, quando desconfiaram dos ocupantes de um carro. Havia dois homens e duas mulheres no veículo. Durante a revista, os policiais encontraram duas pistolas, carregadores e uma granada.

Policial federal é morto a tiros em comunidade da Zona Oeste.

Após consultarem os sistemas de segurança pública, constataram que um dos indivíduos era foragido da Justiça. De acordo com a PRF, Leo do Rodo seria o responsável por uma milícia que atua nas comunidades do Rola e Antares, na Zona Oeste do Rio.

Ele estaria fugindo de Santa Cruz, pois é suspeito de envolvimento na morte do policial federal Ronaldo Heeren, ocorrido na quinta-feira, na comunidade do Rola. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

Relembre

O policial Ronaldo Heeren foi morto na Favela do Rola, em Santa Cruz, na Zona Norte do Rio, na última quinta-feira. Ele e outro agente estavam em um carro sem identificação da PF quando criminosos desceram de um outro veículo e atiraram.

Ronaldo morreu no local. O outro agente conseguiu fugir e se escondeu em uma casa na favela. Ele foi encontrado por policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) em estado de choque.