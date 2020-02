Menino de seis anos é baleado em São Gonçalo

Rio - Uma criança de seis anos foi baleada na tarde deste sábado no bairro Zumbi, em São Gonçalo. Raphael Barra Pereira do Nascimento deu entrada no Pronto Socorro Central do município às 15h10, com uma bala alojada na costela. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo. O paciente está estável, no setor de trauma. Ele já foi avaliado pelo cirurgião e passará por cirurgia.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o 7ºBPM (São Gonçalo) foi acionado devido à entrada de uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo no Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSSG). A Secretaria acrescenta que não havia operação do 7ºBPM no local.



A ocorrência encaminhada para a 72ª DP.

Duas crianças foram baleadas no Rio

Outras duas crianças foram vítimas de bala perdida no município do Rio esta semana. Um bebê de apenas um ano e quatro meses foi atingido no início da noite de quinta-feira, quando estava no colo da mãe, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Isaac Muniz de Magalhães foi atingido por estilhaços e levado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ele recebeu alta na sexta-feira.

De acordo com testemunhas, Isaac estava próximo da janela de casa quando foi atingido. O caso aconteceu na altura da Cidade Alta, por volta das 18h, e é o segundo de uma criança baleada na capital em menos de 14 horas.



A Polícia Militar informou que no momento em que o bebê foi atingido, PMs do 16º BPM (Olaria) que estavam trafegando pela Rua Jorge Coelho foram atacados por criminosos. Houve confronto e um dos suspeitos ficou ferido. Ele também foi levado ao Getúlio Vargas e não resistiu aos ferimentos.



Na noite de quarta-feira, um menino de três anos foi ferido quando estava no carro da família. A criança foi atingida por um estilhaço de projétil na cabeça por volta das 20h, quando o veículo trafegava pela Linha Amarela, na altura de Higienópolis, também na Zona Norte. O menino levado ao Hospital Federal de Bonsucesso, passou por cirurgia e foi liberado sem seguida.