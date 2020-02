Na Praia de Botafogo, evento religioso teve presença de Bolsonaro

Ao mesmo tempo em que milhares de foliões se espalhavam pelas ruas do Rio para curtir os blocos de Carnaval, na enseada de Botafogo, o Ano da Unção Dobrada, evento promovido pela Igreja Internacional da Graça de Deus, reuniu cerca de 100 mil fiéis, segundo a organização. A festa marcou os 40 anos da congregação e contou com a presença de autoridades, entre elas, o presidente Jair Bolsonaro e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella.

Logo às 6h, o Aterro do Flamengo, na Zona Sul da cidade, foi fechado ao trânsito de veículos. Cerca de mil ônibus de viagem foram fretados pelas igrejas para o transporte do público, que veio de diversas regiões do país. O evento começou por volta de 15h30, com apresentações de cantores gospel. Em um dos momentos mais aguardados pelos fiéis, o missionário R.R. Soares levantou um clamor a favor do presidente e de sua família.

"A Bíblia manda que oremos pelas autoridades. Temos que orar por ele", disse. Já Bolsonaro, agradeceu o apoio dos evangélicos. "Quero agradecer a todos vocês que acreditam na mudança. O Brasil tem um presidente evangélico", afirmou.