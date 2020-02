Evento religioso lota Praia de Botafogo e tem presença de Bolsonaro

Rio - Ao mesmo tempo em que milhares de foliões se espalhavam pelas ruas do Rio para curtir os blocos de Carnaval, na enseada de Botafogo, o Ano da Unção Dobrada, evento promovido pela Igreja Internacional da Graça de Deus, reuniu cerca de 100 mil fiéis, segundo a organização. A festa marcou os 40 anos da congregação e contou com a presença de autoridades, entre elas, o presidente Jair Bolsonaro e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella.

Logo às 6h, o Aterro do Flamengo, na Zona Sul da cidade, foi fechado ao trânsito de veículos. Cerca de mil ônibus de viagem foram fretados pelas igrejas para o transporte do público, que veio de diversas regiões do país. O evento começou por volta de 15h30, com apresentações de cantores gospel. Em um dos momentos mais aguardados pelos fiéis, o missionário R.R. Soares levantou um clamor

a favor do presidente e de sua família.

“A Bíblia manda que oremos pelas autoridades. Temos que orar por ele”, disse.

Já Bolsonaro, agradeceu o apoio dos evangélicos. “Quero agradecer a todos vocês que acreditam na mudança. O Brasil tem um presidente

evangélico”, afirmou.