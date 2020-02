Cerca de 350 mil pessoas curtem blocos de Carnaval ao longo deste sábado

Rio - A alegria do pré-Carnaval contagiou várias ruas da cidade, mas sem perder o tom crítico, característico do carioca. Segundo a Riotur, o Céu Na Terra, de Santa Teresa, reuniu cerca de 9 mil pessoas; já o Chora Me Liga, no Centro, arrastou 110 mil foliões. À tarde, o Simpatia É Quase Amor arrastou umamultidão pela orla de Ipanema, homenageando Beth Carvalho e Aldir Blanc e comemorando a

manutenção do horário do desfile com o samba ‘Não põe hora no meu bloco’.

De manhã cedo, a partir do Largo dos Guimarães, entre o sobe e desce das ladeiras de Santa Teresa, os foliões acordaram bem cedo

para curtir o Céu Na Terra, desde 8h, com suas fantasias para lá de criativas.

“A ideia da fantasia é uma mistura de crítica à Cedae, por causa da geosmina, mas também ao ministro da Educação (Abraham Weintraub), que escreveu ‘imprecionante’ com a letra ‘C’”, provocou o aposentado César Teixeira, de 68 anos.

Não muito distante dali, o advogado José Flávio, 40 anos, também fazia sucesso com a fantasia inspirada no coronavírus. “Essa virose aqui é só da alegria”, brincou.



Galeria de Fotos O bloco Simpatia É Quase Amor arrastou uma multidão pela orla da Zona Sul, durante a tarde de sábado Divulgação / Riotur Foliões do bloco Pérola da Guanabara embarcam rumo a Paquetá Alexandre Macieira/Riotur Santa Teresa em festa fotos de Gilvan de Souza Tapa-mamilo ganha muitas adeptas nos blocos do Rio: mais liberdade e sem nudes Gilvan de Souza / Agência O Dia Em Santa Teresa, a piada sobre o coronavírus não podia faltar Gilvan de Souza / Agência O Dia

Outro destaque entre as fantasias das foliãs eram os adesivos nos seios. Para Marcela Farah, o adereço é uma ótima opção para curtir o bloco mais à vontade, mas sempre de olho nos acessórios: “Não quero que vire nude”, brincou. Questionada se em algum momento se

sentiu desconfortável, ela explicou: “Aqui, me sinto à vontade, mas não saio de casa assim. Venho com um body e quando chego é que abaixo”, contou.

A quase três quilômetros de distância dali, na Av. Presidente Antônio Carlos, às 9h, o Chora Me Liga, maior bloco sertanejo do país, arrastava milhares de foliões. O esquema de segurança para megablocos, com revista nos 24 pontos de acesso da Av. Presidente Antônio Carlos, resultou em foliões detidos e apreensão de garrafas, facas, canivetes e também entorpecentes. Até o fechamento desta

edição, a polícia não havia informado o número de detenções.

A Riotur divulgou que cerca de 350 mil pessoas curtiram o Carnaval de Rua neste sábado no Rio de Janeiro. Dos 57 desfiles programados, 19 terminaram até às 17h, outros 38 ainda desfilam e os números serão divulgados em um próximo balanço.

Confira os números de blocos que saíram este sábado:



Chora Me Liga - 110mil

Céu Na Terra - 9 mil

Chove na Barra - 6 mil

Bloco Brasil - 11 mil

Blocão Tijuca - 300 pessoas

Estratégia - 11 mil

Pérola da Guanabara - 10 mil

Bloco da Caixinha - 200

Orquestra Para Crianças - 250

Minibloco - 1200

Seu Lagarto Mama - 700

Bloco do ECJG - 600

Bloco da Pracinha - 300

Turbilhão Carioca - 1600

Só o Cume Interessa - 2500

Chá da Alice - 35 mil

Simpatia É Quase Amor - 150 mil



Total: 349.650 mil pessoas