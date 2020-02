Seap realiza mutirão de saúde em Bangu

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e o Projeto amor que cura no cárcere, realizou, neste sábado, um mutirão de saúde na penitenciária Alfredo Tranjan, no Complexo de Gericinó, em Bangu.



Na ocasião, foram feitos 679 atendimentos médicos, de enfermagem e de farmácia; 270 atendimentos e procedimentos odontológicos; e 37 atendimentos ortopédicos; além de 368 testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C.



A ação contou com 26 médicos, 19 enfermeiros, cinco dentistas, além de 37 voluntários de apoio.