Duas pessoas morrem em tiroteio em São João de Meriti

Rio - Um tiroteio deixou dois mortos na Rua Clara, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite deste sábado. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) estavam em patrulhamento quando foram acionados para a ocorrência. No local, eles encontraram duas pessoas caídas.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas são o adolescente A.B.G., de 15 anos, e Lucas Edison de Alamar Santiago, de 22.

De acordo com as primeiras informações, houve a passagem de um bloco nas proximidades da região conhecida como Morrinho. O desfile do bloco chegou ao fim por volta das 22h, mas várias pessoas permaneceram por lá. Os tiros aconteceram por volta das 23h40. Houve pânico e correria no momento dos disparos.

A Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também estava no local e constatou as duas mortes. A Delegacia Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias das mortes. A perícia foi realizada no local. Equipes da unidade realizam diligências para esclarecer o caso.

Mais violência em Ramos

Um homem morreu e outro ficou ferido durante o desfile do Bloco Bunda Rachada, em Ramos, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi aberto um inquérito policial para apurar a morte de Leonardo Gomes de Oliveira, 22 anos, na Avenida dos Campeões. Um homem de 20 anos também ficou ferido e foi atendido em um hospital. Equipes da unidade realizam diligências para esclarecer o caso.