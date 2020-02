Rio tem previsão de pancadas de chuva para a tarde deste domingo

Rio - Há previsão de chuva forte, com rajadas de vento e raios, para a tarde deste domingo no Rio. A estação de Santa Cruz, na Zona Oeste, registrou às 11h45, sensação térmica de 44,6ºC. A maior temperatura registrada no mesmo horário foi de 34,4ºC, em Irajá, na Zona Norte.

A cidade está em Estágio de Mobilização por conta do número de blocos carnavalescos e, também, pela possibilidade de chuva forte à tarde.