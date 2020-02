Comlurb remove 15,6 toneladas de resíduos em quase 60 blocos de sábado

Rio - A Comlurb recolheu 15,6 toneladas de resíduos em quase 60 blocos que desfilaram no sábado. O Simpatia é Quase Amor, em Ipanema, foi o que mais deixou lixo, foram duas toneladas, seguido do Chá de Alice, no Centro, com 1,7 tonelada, e o Chora me liga, também no Centro, 1,3 tonelada. Equipes do Lixo Zero multaram 34 pessoas, sendo 26 por urinar em vias públicas, no valor de R$ R$ 607,54, e oito pelo descarte de lixo fora dos contêineres, R$ 221,75.



A Comlurb está atuando em todos os blocos que desfilam neste domingo na cidade, além de festas e bailinhos de rua. A Companhia trabalha com um protocolo operacional para cada um, de acordo com a expectativa de frequentadores dos blocos, tanto em relação às equipes de garis quanto na colocação de contêineres.



Para os megablocos, a equipe é formada por 260 garis e 23 agentes fiscalizadores com o apoio de 16 veículos e equipamentos, entre caminhões compactadores, minibasculantes, pipas d`água, que usarão água de reuso para lavagem da pista pós desfile, e sopradores, equipamentos extremamente eficientes para varrição e limpeza que correspondem ao trabalho de cinco garis com vassouras. São instalados até 600 contêineres para o despejo correto do lixo.



O trabalho das equipes operacionais da Comlurb é realizado nas vias principais em que os blocos desfilam e em todo o entorno, incluindo as vias de acesso e ruas adjacentes, com os serviços de varrição, esvaziamento de papeleiras e contêineres, e remoção de resíduos. A manutenção é realizada antes, durante e após a passagem de cada bloco, incluindo a “limpeza modo arrastão”. As vias são lavadas com água de reuso.



Equipes do Lixo Zero, formada no total por 110 agentes, estão presentes em alguns blocos. A Comlurb pede que os foliões fiquem atentos, evitem o descarte fora dos contêineres e urinar em calçadas, vias públicas e canteiros.