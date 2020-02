Mais de 100 mil pessoas são vacinadas no Dia D de combate ao sarampo no Rio

Rio - O Rio superou a meta de vacinação contra o sarampo neste sábado, que foi o Dia D de combate contra a doença. A Secretaria de Saúde esperava aplicar 60 mil doses da vacina. No Rio, 103.027 pessoas foram vacinadas nos mais de 360 postos espalhados pela cidade.

No ano passado, 309 mil pessoas foram vacinadas de janeiro a dezembro. Já neste ano, nos primeiros 46 dias de 2020, já são 268.539 pessoas vacinadas no município.

O bebê David Gabriel, de 8 meses, foi a primeira morte por sarampo em 20 anos no estado do Rio. David Gabriel estava em um abrigo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele morreu no dia 6 janeiro, mas a confirmação da morte só aconteceu recentemente.

A recomendação é que todas as pessoas com até 59 anos chequem seu histórico vacinal em um posto de vacinação para verificar se já tomaram todas as doses necessárias para se proteger da doença. Quem ainda não se vacinou pode ir a uma das 233 unidades de Atenção Primária, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Pessoas de 15 a 29 anos devem se vacinar independente do histórico vacinal anterior.