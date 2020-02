Cariocas fazem fila no Sambódromo para Lavagem e único ensaio técnico de 2020

Rio - Os cariocas já fazem fila para assistir a tradicional lavagem da Marquês de Sapucaí pelas baianas das escolas para abrir os caminhos para o Carnaval. O sambódromo abre às 18 horas e o evento está marcado para as 19h. Mas, os foliões já estão por lá, muitos com isopor, para escolher o melhor lugar para curtir a cerimônia. Também haverá o ensaio de luz e som com a atual campeã, Estação Primeira de Mangueira.

Um dos mais importantes nomes do Carnaval, Neguinho da Beija-Flor será homenageado durante o evento.

O ensaio da Mangueira está previsto para começar às 21 horas. O evento é gratuito.

Este ano, por falta de patrocínio, não houve ensaio técnico. Apenas a Mangueira desfilará, neste domingo, durante os testes de luz e som da Sapucaí.

No entorno da Sapucaí, a CET-Rio faz bloqueios na pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária; e na Benedito Hipólito, altura da Rua Carmo Neto.



A partir das 18h, um trecho da Avenida Salvador de Sá será fechado, na altura do Viaduto 31 de Março.