Incêndio atinge apartamento em Copacabana

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na tarde deste domingo. O incidente foi na Rua Barata Ribeiro, número 737. Os Bombeiros foram acionados às 16h37. As chamas foram controladas e os agentes atuam no local no trabalho de rescaldo.

Não houve vítimas.

Rua Barata Ribeiro está com bloqueios parciais próximo à Rua Bolívar - Reprodução

O Centro de Operações da Prefeitura informa que a Rua Barata Ribeiro tem bloqueios parciais próximo à Rua Bolívar.