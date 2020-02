Estátua em bronze de 400 quilos é furtada na Glória

Rio - Uma estátua de bronze de 400 quilos foi furtada durante este fim de semana na Glória, Zona Sul do Rio. A Gerência de Monumentos e Chafarizes, vinculada à secretaria de Conservação da Prefeitura, informa que fará o boletim de ocorrência na segunda-feira na Delegacia do Centro. A obra faz parte do Monumento em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca e representa a mãe do proclamador da República.

Estátua que representa D. Rosa Paulina da Fonseca, mãe do Marechal da Fonseca, tem cerca de dois metros e pesa 400 quilos - Reprodução

A escultura pesa cerca de 400 quilos, tem em torno de dois metros de altura e representa a mãe do Marechal, D. Rosa Paulina da Fonseca.



O órgão informa que cuida, atualmente, de 1.371 monumentos (bustos, esculturas, estátuas, relógios e chafarizes), um dos maiores acervos do país. No caso de vandalismo ou furto de grandes peças é necessário fazer um levantamento orçamentário, para abrir uma licitação para que seja feita a restauração e reposição.

A arquiteta e autora de um livro sobre os monumentos da cidade foi quem fez a denúncia por meio de sua conta no Facebook na noite de sábado. "Pesa cerca de 400 kg em bronze, tem quase 2 metros de altura. Não pode estar passeando por aí! Divulguem a foto...", escreveu a pesquisadora Vera Dias.