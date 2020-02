Núcleo de chuva atua sobre Zona Oeste do Rio

Rio - Um núcleo de chuva atua sobre a região de Itaguaí e Seropédica, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. Entre 19h e 19h15, houve registro de chuva fraca em Campo Grande, Bangu e Avenida Brasil, na altura do Mendanha. As informações são do Centro de Operações da Prefeitura do Rio.

Na região de Bangu e Campo Grande, os núcleos perderam intensidade, mas ainda poderão ocasionar chuva moderada a forte nas próximas horas.



Outros núcleos isolados de chuva se formaram na Baía de Guanabara, próximos à Ilha do Governador e Centro do Rio, podendo ocasionar chuva moderada a forte nas próximas horas.

A cidade do Rio segue em estágio de mobilização, devido aos múltiplos eventos na cidade e a previsão de chuva nas próximas horas .