Neguinho da Beija-Flor é homenageado em lavagem do Sambódromo

Rio - Sob chuva, as baianas das Escolas de Samba do Rio realizaram a tradicional lavagem da Marquês de Sapucaí na noite deste domingo. Durante o evento, um dos mais importantes nomes do Carnaval, Neguinho da Beija-Flor foi homenageado. Ele completa 45 anos de Carnaval este ano.

"É sempre bom receber homenagens. Ainda mais aqui, na Sapucaí, ao lado de tantos nomes importantes para o Carnaval. Apesar de tanto tempo neste universo (do samba), parece que estou sempre estreando. Nossa expectativa para o desfile é o melhor possível. Esse ano, vamos em busca do título. A colocação do ano passado (11º) ainda não desceu", disse o intérprete.

Galeria de Fotos Rio de Janeiro 16/02/2020 - Sambódromo do Rio teve teste de luz e de som com Mangueira e lavagem da Sapucaí belas baianas neste domingo. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia Baianas fazem lavagem da Sapucaí sob chuva Luciano Belford/Agência O Dia Baianas fazem lavagem da Sapucaí sob chuva Luciano Belford/Agência O Dia Rio de Janeiro 16/02/2020 - Sambódromo do Rio teve teste de luz e de som com Mangueira e lavagem da Sapucaí belas baianas neste domingo. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia Baianas fazem lavagem da Sapucaí sob chuva Luciano Belford/Agência O Dia Neguinho da Beija-Flor é homenageado durante a Lavagem da Sapucaí pelas baianas Luciano Belford

Este ano, por falta de patrocínio, não houve ensaio técnico. Apenas a Mangueira desfila, neste domingo, para realização dos testes de luz e som da Sapucaí.