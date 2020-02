Funcionários descobrem plano de fuga e agressão a agentes em unidade do Degase

Rio - Funcionários do Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador descobriram, neste domingo, um plano de fuga montado por internados da unidade do Degase no bairro da Zona Norte do Rio. Além da fuga, os menores também planejavam agredir agentes do centro.

De acordo com o Sind-Degase, o plano foi descoberto após revistas nos alojamentos dos internos. Na ocasião, foi encontrado um bilhete com a descrição da ação e uma observação, dizendo que eles não poderiam passar o Carnaval presos.



"Esta situação retrata novamente a rotina perigosa e desvalorizada de trabalho que os funcionários do Degase sofrem, enfrentando rebeliões mensais nas unidades, sem amparo do governo sobre seus direitos e ainda na margem do esquecimento das autoridades responsáveis, visto a demora para sair carteira funcional, porte de arma, progressões e tantos outros direitos que dariam mais segurança aos servidores", o Sind-Degase alerta, em nota.



A unidade Dom Bosco atualmente tem 379 internos e 13 funcionários.