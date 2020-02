Integrante de quadrilha de sequestros é preso no Hospital Lourenço Jorge

Rio - Agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam, neste domingo, um homem suspeito de fazer parte de uma quadrilha que pratica sequestros na região da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O homem, que não teve a identificação revelada, foi capturado quando procurava atendimento médico no Hospital Lourenço Jorge, na Barra.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi agredido e expulso por traficantes da Cidade de Deus, comunidade onde morava, após eles descobrirem que o homem vinha praticando sequestros na região.

A ação da quadrilha chegou ao conhecimento da polícia na madrugada de quarta-feira, quando PMs do 31º BPM (Recreio) prenderam em flagrante uma mulher do bando na Barra. Ela foi capturada quando estava indo buscar um cofre que seria utilizado como pagamento do resgate de uma vítima moradora do bairro que estava sendo mantida em poder de três sequestradores na Cidade de Deus.

Ainda segundo a polícia, a quadrilha atuava diariamente e era investigada por diversas delegacias. Outro integrante do bando já foi identificado e as investigações continuam para sua captura e identificação dos demais envolvidos.

O homem preso vai responder pelo crime de extorsão mediante sequestro.