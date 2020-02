Rio - Um jovem de 16 anos desapareceu no mar da Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, no fim da noite de sábado. O adolescente entrou na água por volta das 23h e não foi mais visto desde então.

O Corpo de Bombeiros informou que o Grupamento de Bombeiros Militar (Gmar) de Copacabana está fazendo buscas na região para encontrar o menor. Os agentes usam drone, moto aquáticas e mergulhadores.