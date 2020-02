Miliciano da quadrilha de Ecko é preso em flagrante por receptação de veículo roubado

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prenderam em flagrante, neste domingo, um miliciano integrante da quadrilha de Wellington da Silva Braga, o Ecko. Elder Pereira dos Santos foi capturado na favela do Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. A região é uma das principais áreas de atuação do bando.

De acordo com o delegado Gabriel Ferrando, titular da Draco, Elder foi preso por receptação de veículo roubado, além de formação de organização criminosa. Ele estava foragido da cadeia, depois de ter sido condenado por tráfico de drogas. O miliciano passou a fazer parte da quadrilha do Ecko há cinco meses.

"Assim sendo, apurou-se, mais uma vez, que a milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro vem arregimentando traficantes de drogas, que passam a portar armas de fogo e participar das guerras travadas em busca da conquista de territórios, com o propósito de enriquecer ilicitamente", Ferrando destaca.



O delegado conta que as investigações sobre a milícia da região vão continuar, para que outros integrantes da quadrilha sejam presos.