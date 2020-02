Polícia faz operação para prender suspeitos de praticar homicídios em São Gonçalo

Rio - A Polícia Civil faz, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, uma operação na comunidade da Alma, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. A ação é para o cumprimento de mandados de prisão contra acusados de homicídios.

Até o momento, três pessoas foram presas e drogas foram apreendidas. A identificação deles não foi divulgada.

A operação é comandada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) e tem o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).