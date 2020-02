Passagens de ônibus intermunicipais ficam mais caras nesta segunda-feira

Rio - As passagens para quem usa ônibus intermunicipais ficaram R$ 0,28 mais caras nesta segunda-feira. O aumento acontece um ano após o valor ser reduzido da tarifa das linhas de ônibus, por força de uma decisão judicial.

A previsão do aumento era para a semana passada, mas em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Portaria Detro/Pres n° 1513 que alterou o início do retorno dos R$ 0,28 à tarifa para dar tempo dos passageiros se adequarem.

O valor pago a menos ao longo de 2019 foi para cumprir uma decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública, de dezembro de 2018, isso porque em 2017 a antiga gestão do Governo do Estado cobrou, de forma indevida, 27 centavos a mais nas passagens. O valor de 28 centavos foi descontado de todas as tarifas desde o dia 10 de fevereiro de 2019.