Trens da Supervia irão funcionar 24 horas durante o carnaval

A SuperVia orienta que os passageiros consultem a programação geral para o período que está disponível no site Rio - A Supervia informou que passará a operar 24 horas por dia a partir desta sexta-feira até terça-feira de carnaval. A empresa irá realizar oferta de viagens extras ao longo da operação. Nas madrugadas a concessionária irá atender aos ramais Japeri, Santa Cruz, Deodoro e Saracuruna.A estação Central do Brasil ficará aberta do início da operação desta sexta-feira até o último trem de terça-feira de Carnaval. O acesso deverá ser feito pelo portão A. Na operação das madrugadas, todas as outras estações do sistema ferroviário funcionarão somente para desembarque de passageiros.A SuperVia orienta que os passageiros consultem a programação geral para o período que está disponível no site (www.supervia.com.br/vemprafolia) ; na opção “Planeje sua viagem” (no site e no aplicativo); ou o SuperVia Fone, no número 0800 726 9494, para programarem suas viagens e tirarem dúvidas sobre os serviços. O planejamento especial está sendo divulgado nos canais digitais da empresa e em cartazes nas estações.

Confira a programação de acordo com os blocos na cidade.

Sábado de Carnaval e Cordão da Bola Preta



No sábado de Carnaval (22/02), os trens vão operar de acordo com a grade horária de sábados, com a disponibilização de trens extras na madrugada, nos ramais Japeri e Santa Cruz.





Para a ida ao desfile do Cordão da Bola Preta, serão oferecidas viagens extras com origem nas estações terminais de Santa Cruz e Japeri em direção à Central do Brasil. As viagens extras de volta para casa serão realizadas de acordo com a movimentação de passageiros, monitorada pelo Centro de Controle Operacional da concessionária.





Domingo, Segunda-feira e Terça-feira de Carnaval + bloco Fervo da Lud



No domingo (23/02), na segunda-feira (24/02) e terça-feira (25/02), a operação seguirá a grade de domingos e feriados, com acréscimo de viagens ao longo dos dias e nas madrugadas.







Para a ida ao bloco “Fervo da Lud”, na terça-feira (25/02), haverá viagens extras para dos ramais Japeri, Santa Cruz e Saracuruna para a Central. As viagens extras de volta para casa serão realizadas de acordo com a movimentação de passageiros, monitorada pelo Centro de Controle Operacional da concessionária.







Quarta-feira de Cinzas



Na Quarta-feira de Cinzas (26/02), a grade de referência será a de sábado e haverá partidas extras da Central do Brasil para todos os ramais no pico vespertino. No final do dia também haverá partidas extras da Central e dos terminais, para igualar o término da operação comercial a um dia útil.







Quinta-feira e sexta-feira após o Carnaval



Nos dias 27/02 e 28/02, os trens vão circular de acordo com a grade horária de dias úteis, com possíveis ajustes conforme a demanda de passageiros.







Transporte gratuito de integrantes de escolas de samba para desfiles no Sambódromo



A SuperVia vai oferecer trens extras e sem cobrança de tarifa para o transporte de ida e volta de integrantes de nove escolas de samba para os desfiles na Marquês de Sapucaí, no Centro. Ao todo, serão 18 viagens especiais para atender as agremiações Acadêmicos de Vigário Geral, Unidos da Ponte, Inocentes de Belford Roxo, Unidos de Bangu, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Grande Rio, Mocidade e Beija-Flor. A empresa destaca que a iniciativa reforça os laços históricos do trem do Rio com o samba, dando continuidade à parceria com as escolas que margeiam a linha férrea e ajudam na preservação da nossa cultura.