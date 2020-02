Pré-carnaval no Rio reúne quase um milhão de foliões

Rio - Com dezenas de desfiles oficiais de blocos de rua nesse fim de semana, o pré-carnaval do Rio de Janeiro registrou a participação de quase um milhão de foliões. De acordo com a Riotur, entre quinta-feira (13) e domingo (16), 921.950 pessoas aproveitaram a folia na cidade, quase o dobro do registrado no fim de semana anterior ao carnaval do ano passado, quando foram contabilizados 500 mil foliões. Os números da noite de domingo ainda não foram fechados.



O evento que arrastou mais foliões foi o Bloco da Preta, comandado pela cantora Preta Gil levou 320 mil foliões à Rua Primeiro de Março, no centro, na manhã de ontem. Outros destaques do domingo foram o Escravos da Mauá, Fogo e Paixão e Cordão do Boitatá, todos no centro, além do Suvaco de Cristo, Gigantes da Lira e Amigos da Onça, na zona sul. Só no domingo, foram 36 blocos oficiais, entre ensaios e desfiles.



No sábado, a folia começou cedo no centro, com o bloco Céu na Terra em Santa Teresa, mas os campeões de público foram o Simpatia é Quase Amor, que reuniu 150 mil pessoas pela tarde em Ipanema, e o Chora Me Liga, com 110 mil pessoas pela manhã no centro. Ao todo, foram 58 blocos oficiais no sábado, entre eles o Bloco da Ansiedade, o Carmelitas, Chá da Alice e o Afoxé Omo Ifá.



No sábado, a Comlurb recolheu 15,6 toneladas de resíduos depois da passagem dos blocos. Os números preliminares do domingo contabilizam 6,4 toneladas de lixo apenas em seis blocos na manhã de domingo. As equipes do Lixo Zero multaram 56 pessoas, sendo 42 por urinar em vias públicas, no valor de R$ R$ 607,54, e 14 pelo descarte de lixo fora dos contêineres em R$ 221,75.



Atuação Da Guarda



A Guarda Municipal atuou em duas ocorrências, com a prisão de quatro homens acusados de furtar celular e cordão em blocos neste fim de semana. Ao todo, 1.600 agentes trabalharam em ações de patrulhamento, ordenamento urbano e de controle e fiscalização de trânsito, em apoio aos blocos que saíram em diversos bairros de todas as regiões da cidade.



Em patrulhamento no Centro, guardas municipais encontraram uma réplica de fuzil na esquina da Rua Sete de Setembro com a Rua do Carmo. A arma falsa foi levada para a 4ª DP (Centro).



As ações da Guarda Municipal foram integradas com diferentes órgãos da Prefeitura do Rio, como a Coordenadoria de Controle Urbano Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques e a Comlurb, por meio do programa Lixo Zero. As equipes também trabalharam em conjunto com a Polícia Militar no esquema de barreiras de segurança montadas em grandes blocos para impedir o acesso de itens proibidos, como garrafas de vidro, fogos de artifício, artefatos explosivos, bandeiras, carrinhos de alimentos, entre outros.





Fiscais da Fazenda apreendem mais de 6 mil itens



A Subscretaria de Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano, da Secretaria Municipal de Fazenda, atuou nas ruas da cidade. Os fiscais de atividades econômicas e os agentes de controle urbano percorreram os principais blocos das Zonas Sul, Oeste, Central, Tijuca e Santa Teresa.



Os agentes da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) apreenderam 6.071 itens neste final de semana, sendo em sua maioria bebidas alcoólicas comercializadas em garrafas de vidro, o que é proibido por lei nos blocos de carnaval. Nas ruas, o agentes da CCU também apreenderam, cigarros, carrinhos, isopores, botijões de gás, fantasias, acessórios de informática, entre outros. Todos os itens foram levados ao depósito Municipal, de onde só poderão ser retirados mediante apresentação da nota fiscal. Houve também descarte de mais de 400 quilos de alimentos perecíveis.



Já a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF) teve como foco a fiscalização de publicidade não autorizada e o marketing de emboscada. Foram localizadas publicidades irregulares, que foram devidamente identificadas para posterior autuação pelos fiscais. Os fiscais da CLF fiscalizaram também os quiosques da orla e os estabelecimentos no entorno do Sambódromo.





Secretaria realiza ações preventivas e identifica crianças com pulseirinhas



As equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) realizaram neste domingo uma série de ações preventivas, por conta dos desfiles dos megablocos no Centro da Cidade. Foi distribuído material educativo para sensibilização da população sobre os Direitos Humanos, a Lei da Importunação Sexual e violação de direitos das crianças e adolescentes. Não houve nenhum registro de ocorrência grave de violação de direitos e os técnicos da SMASDH fizeram 609 abordagens exitosas. Foram identificadas 37 crianças com pulseirinhas, além da disponibilização de atendimento técnico especializado.





Drones captam imagens e enviam ao COR



Os agentes da subsecretaria de Eventos ajudaram a integrar os órgãos municipais e estaduais, informando todas as apreensões e interdições ao Comitê de Operações de Carnaval (COCar). O secretário da pasta, Felipe Michel, esteve no megabloco da Preta para acompanhar as ações de perto. Dois drones enviaram imagens diretamente ao COR.