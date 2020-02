Duas crianças são vítimas de bala perdida no Morro do Urubu

Rio - Duas crianças foram vítimas de bala perdida, no sábado, no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu por volta das 16h30, nas proximidades da Rua Jacareí. Elas foram socorridas no Hospital Municipal Salgado Filho no Méier, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Militar informou que no momento em que as crianças foram atingidas, agentes do 3º BPM (Méier) foram até a comunidade para proibir a realização de eventos não-autorizados. Em um dos pontos da região, a equipe foi atacada por criminosos armados.

Depois dos disparos, as crianças foram encontradas feridas. Uma foi socorrida por PMs do 3º BPM e a outra foi levada pelos próprios familiares ao Salgado Filho.

A PM reforçou que "não houve revide por parte dos policiais". O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma). Até o momento não há informações de onde partiram os disparos que atingiram as crianças.