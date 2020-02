Mulher é baleada durante tentativa de assalto em Niterói

Rio - Uma mulher foi baleada durante uma tentativa de assalto, na Rua Padre Anchieta, no bairro São Domingos, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A ação aconteceu na noite de sábado. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

A PM informou que agentes do 12ºBPM (Niterói) foram acionados, mas chegando ao local, foram informados que a mulher já havia sido socorrida. Segundo relatos, a vítima estava de carro quando foi abordada por dois homens armados que estavam a pé. O caso foi registrado na 76ªDP (Centro).

Segundo a Polícia Civil, a 76ªDP instaurou inquérito para apurar a ocorrência e diligências estão sendo feitas. Não há informação sobre o estado de saúde da vítima.