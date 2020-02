Polícia prende suspeito de matar PM em junho de 2018

Rio - Foi preso, na manhã desta segunda-feira, Davi Lopes da Silva Leite, o B2 ou Lacoste, de 22 anos, na Vila Centenário, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é suspeito de participação na morte do policial militar Douglas Fontes Caluete, 35 anos, que foi assassinado em junho de 2018. Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 15º BPM (Duque de Caxias) até o criminoso após informações passadas pelo Disque Denuncia (2253-1177).

De acordo com a PM, equipes em patrulhamento pela comunidade do Corte 8, foram alvos de disparos por parte de criminosos e houve confronto. Após os disparos, os policiais encontraram B2 ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Moacyr do Carmo e em seguida, ele foi levado para a 60ª DP (Campos Elíseos).

Ainda segundo a corporação, o suspeito faz parte do tráfico de drogas que age no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Contra ele há três mandados de prisão.

Crime em junho de 2018

Davi é um dos suspeitos de envolvimento na morte do policial militar, Douglas Fontes Caluete, 35 anos, foi assassinado no dia 7 de junho de 2018, após ter sido reconhecido em uma tentativa de assalto em Gramacho, Duque de Caxias. Na ocasião, a mãe do PM, Maria José Fontes, de 56 anos, teve um infarto no local do crime ao reconhecer o corpo do filho, que levou diversos tiros na cabeça, e também morreu no mesmo dia.



Um outro envolvido na morte do policial Caluete, Hyrval Cassiano da Silva, o Bochecha Rosa, continua foragido.



Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos na morte de agentes de segurança deve denunciar pelos seguintes canais: WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/, pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo aplicativo para celular do Disque Denúncia.