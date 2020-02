Programa Segurança Presente chega a Irajá

Rio - O bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio, ganhou, nesta segunda-feira, duas bases da Operação Segurança Presente. As unidades, localizadas na Praça Nossa Senhora da Apresentação e na Rua Severiano Monteiro, contarão com um total de 30 policiais militares, das 6h às 22h. Esta é a 19ª Operação Segurança Presente inaugurada e a 26ª em funcionamento no total.

"O programa Segurança Presente é uma ação diferenciada. Além do policiamento, há o atendimento, com assistentes sociais que tiram pessoas da rua e acolhem os mais necessitados", destacou Witzel.



Responsável pela instalação das unidades do Segurança Presente, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cleiton Rodrigues, falou sobre o programa, que prioriza o contato direto do policial com a população. "Este programa tem como conceito a proximidade com a sociedade e com os comerciantes, a sensação de segurança e o apoio a todos que necessitam", disse.



O Segurança Presente já atua na Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Copacabana, Bonsucesso, São Gonçalo, Madureira, Jacarepaguá, Belford Roxo e Queimados.