Adolescentes do Degase recebem diploma

Rio - O Degase oficializou, ontem, a entrega de certificados de conclusão do ensino fundamental para os adolescentes que foram aprovados no Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). Nove jovens infratores de oito unidades socioeducativas do Rio de Janeiro foram aprovados na prova, que foi realizada em outubro do ano passado.

Segundo Márcio de Almeida Rocha, diretor-geral do Degase, a aprovação dos adolescentes é uma oportunidade única para eles. “O Encceja tem como objetivo possibilitar certificação, corrigir o fluxo escolar, desenvolver estudos e indicadores e melhorar a qualidade da oferta de educação. Além disso, possibilita o jovem a dar continuidade em seus estudos e se inserir no mercado de trabalho”, avaliou o diretor.



A participação no Encceja é voluntária e gratuita e, de acordo com o edital, destinada a quem não teve oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada.

Já Roberta Ramalho, diretora de Pedagogia do Degase, contou como acontece a adesão do Departamento. “Ao longo do ano, eles são preparados pelas equipes técnicas e por voluntários de reforço escolar para passarem pelas avaliações. Sabemos que esses jovens chegam ao sistema com uma grande defasagem na relação idade/escolaridade”, explicou a pedagoga.

Para o jovem infrator N.S., o exame foi fundamental para ele, em breve, conseguir concluir o Ensino Médio e sonhar com um futuro melhor. “Estou muito feliz em poder concluir meus estudos para alcançar meus sonhos daqui para frente”, disse, empolgado.