Idosa morre atropelada em Ipanema

Rio - Uma idosa, identificada como Joyce C. Batista, de 69 anos, foi atropelada por um caminhão quando atravessava com o auxílio de um andador a Rua Visconde de Pirajá, próximo ao supermercado Zona Sul, em Ipanema, Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados às 15h45 para um atropelamento e, chegando ao local, encontraram Joyce já sem vida e o motorista do caminhão, Josinaldo da Silva, 50 anos, em crise nervosa, sendo encaminhado à UPA de Copacabana.

A Polícia Militar informou que equipes do 23º BPM (Ipanema) foram acionados e que a ocorrência está em andamento. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Joyce.