Polícias Federal e Militar fazem operação contra abuso e exploração sexual infantil

Rio – As polícias Federal e Militar fazem, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, a Operação Infância Proibida, contra o abuso e a exploração sexual infantil. Os agentes pretendem cumprir cinco mandados de busca e apreensão em endereços onde foram compartilhadas diversas imagens pornográficas de crianças e/ou adolescentes.

Os mandados estão sendo cumpridos em Vigário Geral, Cosmos, Rocha Miranda, Morro do Turano (Tijuca) e Rio das Pedras. As ações nessas regiões contam com o apoio dos batalhões da PM das respectivas áreas.

De acordo com a PF, os investigados fazem parte de uma rede internacional de compartilhamento, pela Internet, de arquivos com cenas de abuso sexual infantil.



OPERAÇÃO LUZ NA INFÂNCIA

Além da ação conjunta entre a PM e a PF no Rio, o Ministério da Justiça e Segurança Pública faz, em âmbito nacional, a Operação Luz na Infância. A ação é para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual.

Os policiais estão cumprindo mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes em endereços ligados aos investigados em Alagoas, Acre, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Santa Catarina.

* Com informações da Agência Brasil