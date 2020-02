Bope, BAC e Choque fazem operação no Complexo da Maré

Rio - Policiais dos batalhões de Operações Especiais (Bope), de Ações com Cães (BAC), de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) realizam uma ação nas favelas Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, na manhã desta terça-feira. Tiros foram ouvidos na região e há relatos de residências e comércios invadidos pelos militares.

Ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos durante a operação dos batalhões do Comando de Operações Especiais (COE). Na página Maré Vive, há relatos de tiroteios e orientações sobre como se proteger durante os tiros.

"Operação rolando do Parque União até a Nova Holanda, então por favor, não saiam agora, se abriguem! Vamos nos comunicar e nos cuidar!", pede.

O canal de mídia sobre notícias do conjunto de favelas também denuncia, através de relatos de moradores, abusos cometidos pelos policiais durante a operação. "Não é preciso esperar muito pra começarem a ver os esculachos, já temos informações de vários carros arrombados, casas, bares. ISSO TEM QUE PARAR!", diz a página.