Homem agride e estupra a própria esposa na Baixada

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam, nesta segunda-feira, um homem que agrediu e estuprou a própria esposa. A agressão contra a mulher, de 32 anos, aconteceu na noite de sexta-feira e foi cometida por Felipe de Jesus, 33.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam de Nova Iguaçu, a mulher contou que por volta das 22h de sexta, o marido chegou à residência do casal, no bairro da Luz. Os dois começaram a discutir, quando ele partiu para cima dela.

"Após uma discussão com o acusado motivada por uma razão fútil, ele partiu para cima dela, puxou-a pelos cabelos, desferiu socos e a jogou no chão, além de atingi-la com diversos objetos que arremessou em sua direção. O seu algoz lhe arrastou para o quarto, jogou-a sobre a cama e a violentou sexualmente", conta a delegada.

A mulher denunciou o marido na especializada. Diante do crime, a delegada pediu a prisão preventiva do homem por estupro e violência doméstica.