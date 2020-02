Operação da Decon apreende materiais em fábrica de linha chilena na Zona Oeste

Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) Decon estouram, nesta segunda-feira, uma fábrica de linha chilena, na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, Zona Oeste do Rio.

Segundo a polícia, os agentes apreenderam 13 sacos de 25 quilos de pós químicos diversos, seis baldes de corantes, 60 carretéis de linha chilena, 40 rolos de linhas diversas, três baldes de 25 quilos de pó químico sem identificação, sete carretéis artesanais de aro de bicicleta para a preparação da linha, duas máquinas de aquecimento de cola, sete bases de motores para enrolar linha chilena, um motor avulso, um cavalete com motor e rolamento, além de um cavalete com três motores para a produção do material.



Ainda de acordo com eles, a ação aconteceu após uma denúncia recebida. O proprietário não estava no local, mas foi identificado e indiciado por crime contra a relação de consumo.