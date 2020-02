Bandido morre ao tentar assaltar PM do Choque na Grajaú-Jacarepaguá

Rio - Um bandido morreu, no fim da madrugada desta terça-feira, quando tentou assaltar um PM do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. O incidente aconteceu por volta das 5h, na altura do km 4 do sentido Zona Norte da via expressa.

De acordo com a Polícia Militar, o soldado Ivan Luiz dos Santos foi abordado por dois bandidos. O PM reagiu e feriu um deles, que morreu no local. O outro conseguiu fugir.

PMs do 3º BPM (Méier) foram acionados e estiveram no local. Eles isolaram a área para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) fazer perícia.

Por causa da tentativa de assalto, o Centro de Operações (COR) informou que uma faixa da via ficou interditada por cerca de 1h30.