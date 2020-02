Ação envolvendo polícias Civil, Militar e Federal prende seis suspeitos na Via Lagos

Rio - Uma ação conjunta entre as polícias Civil, Militar e Federal prendeu, nesta segunda-feira, seis suspeitos, na Via Lagos (RJ-124), na altura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Os presos estavam em dois carros e foram encontrados com base no serviço de inteligência do 25º BPM (Cabo Frio).

Na ação, os agentes apreenderam duas pistolas, um revólver, quatro camisas da Polícia Civil e máscaras.

Os presos e o material foram levados para as 125ª DPs e 132ª DP (São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo).