Polícia interdita 11 pontos clandestinos de extração de água em São Gonçalo

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) interditaram, nesta terça-feira, 11 pontos de captação ilegal de água e furto de energia elétrica na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Quatro pessoas foram encaminhadas a 74ª DP (Alcântara). De acordo com a PM, a suspeita é de que empresas clandestinas extraiam a água de poços artesianos e a armazenavam em reservadores para abastecer carros-pipa. Equipes da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), também participaram da ação.

A operação, ainda de acordo com as primeiras informações da polícia, vinha sendo feita sob proteção de criminosos da região mediante a pagamento de cerca R$ 30 mil mensais. A água era retirada sem autorização de órgãos oficiais e sem tratamento ou análise de qualidade. A mesma era imprópria para o consumo humano, porém, podia ser usada em atividade industriais ou na construção civil.

"A instalação das caixas d’água gigantes na comunidade chamou a atenção dos policiais. A informação foi passada para a nossa área de inteligência, que fez o levantamento e constatou o sistema de operação dos criminosos", explicou o comandante do 7º BPM, tenente-coronel Gilmar Tramontini da Silva.

Na operação, um caminhão-pipa também foi apreendido. Os suspeitos prestarão depoimentos na 74ª DP (Alcântara).