Vigilância Sanitária faz mais de 50 inspeções em fábricas e distribuidoras de gelo do Rio

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, a Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio realizou a operação "Abaixo de Zero", inspecionando fábricas e distribuidoras de gelo na cidade. Equipes vistoriaram 21 estabelecimentos da Zona Oeste, como Barra da Tijuca, Recreio, Vargem Grande, Jacarepaguá, Curicica e Taquara, que resultaram em 16 infrações (a maioria por falta de higiene e ausência de licença sanitária, incluindo de veículos), sete termos de intimação com exigências a serem cumpridas e duas amostras de água coletadas para análise.

Somando os dois dias, a operação já fez 52 vistorias, com 42 infrações, quatro interdições (uma total e as demais de câmaras frigoríficas), 29 intimações e quatro amostras para análise e ainda a inutilização de mais de uma tonelada de gelo sem identificação.

"Atuamos sempre com foco na prevenção de riscos à saúde, e é muito importante quando vemos o retorno rápido do nosso trabalho com os comerciantes atendendo as exigências da Vigilância", destaca o médico-veterinário Flávio Graça, superintendente de Educação da Vigilância.

De acordo com a Subsecretaria de Vigilância Sanitária, a ação especial continua ao longo da semana, com as equipes percorrendo outros pontos da cidade para conferir as condições higiênico-sanitárias em que o gelo é fabricado, incluindo a água utilizada, o processo de armazenamento dos sacos e galões e até como se dá o transporte.