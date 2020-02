Polícia faz megaoperação contra traficantes que agem em comunidades do TCP

Rio - A Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) faz, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, uma megaoperação contra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) que agem em comunidades das zonas Oeste e Norte do Rio. Ao todo são 29 mandados de prisão, que estão sendo cumpridos em Senador Camará, Vila Aliança, Acari e em outras regiões dominadas pela facção criminosa.

Até o momento, 12 mandados foram cumpridos, sete deles contra investigados que já estavam presos. Todos são por prisão preventiva. Além deles, há outros quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos traficantes.

De acordo com o delegado Wilians Batista, as investigações para a operação começaram há cerca de oito meses. Os policiais descobriram que algumas das comunidades alvos da ação funcionam como base para roubo de cargas e de carros.

"As investigações não começaram em uma comunidade específica. Ao longo das apurações, vimos a ligação entre elas. Identificamos que os criminosos dessas regiões praticam o tráfico de drogas com o emprego de armas, além dos roubos de cargas e de veículo", conta o delegado.

Os capturados na ação que estavam soltos estão sendo levados para a Polinter, no Centro da cidade.