PM morre em acidente de trânsito e tem corpo carbonizado

Rio - Um PM reformado morreu em um acidente de trânsito, na segunda-feira, em Paty do Alferes, no Centro-Sul Fluminense. Após capotar com o carro em que estava, Walmir de Paula Vianna teve o corpo carbonizado, no incêndio que atingiu o veículo.

O incidente aconteceu na altura do km 63 da Rodovia Ary Schiavo (RJ-125). A Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados e estiveram no local.

Galeria de Fotos Acidente aconteceu na RJ-125 Reprodução / Internet PM teve o corpo carbonizado Reprodução / Internet Acidente aconteceu na RJ-125 Reprodução / Internet

Chegando lá, os PMs encontraram o carro capotado, com o corpo do agente dentro. Eles isolaram a área para a perícia da 96ª DP (Miguel Pereira).

"Diligências estão em andamento e a unidade aguarda resultado do exame pericial", a Polícia Civil disse, em nota.