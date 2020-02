Bebê faz cara de brava ao nascer e vira meme; veja foto

O ventre da mãe é um ambiente confortável e seguro para um bebê. Lá ele tem tudo o que precisa: recebe comida, pode dormir tranquilamente, escuta a voz da mãe e de quem está ao seu redor. Ah, tudo tão bom! Por que sair desse lugar?

Esse foi o tom de centenas de comentários em uma imagem publicada pelo fotógrafo Rodrigo Kunstmann, de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, em sua página de Facebook. Ele mostra o nascimento de Isa e carinha de brava do bebê logo após o parto chamou a atenção dos usuários da rede social.

"Olha a cara, não queria ter nascido", "Não acredito que nasci no Brasil", "Não queria sair da barriga da mãe, não", "Aqui está frio e vocês calem a boca" foram alguns dos quase 300 comentários deixados na postagem. O fotógrafo também entrou no clima da brincadeira e escreveu na legenda da foto: "Hoje é meu parto e não tenho nem roupa para esse evento". Em outra postagem, Rodrigo brincou que a menina estava "bravinha com a anestesista".

O rostinho da pequena Isa fez tanto sucesso que já surgiram até memes com as fotos do bebê.

Depois de repercussão, a tia de Isa, Juliana Marini, voltou à página do fotógrafo com mais uma imagem do bebê, com a legenda: "Isabela não está achando graça dos comentários". A pequena segue com suas caras e bocas e divertindo a web e a família.