Rio - A GE Celma, unidade de aviação da GE no Brasil, está cadastrando currículos para vagas de níveis técnico e superior em diversas áreas. Os interessados devem entrar no site https://www.ge.com/br/carreiras, selecionar o negócio (GE Aviation) e efetuar o registro do currículo.

Para os próximos anos, serão criadas cerca de 200 oportunidades nas unidades de Petrópolis e Três Rios. Pessoas com deficiência (PCDs) também podem se inscrever para todas as vagas.

Somente em 2019, a GE Celma contratou mais de 100 pessoas para todo o seu complexo, que inclui três prédios em Petrópolis, um em Três Rios— que está em fase de ampliação — e outro no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Também no ano passado, a empresa bateu o seu recorde de faturamento, cerca de US$ 3 bilhões. Para este ano, a meta é crescer entre 6% e 9%.