Portal pede informações sobre suspeito de feminicídio

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quarta-feira, um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) com informações que levem a prisão de Ronaldo José Pacheco, de 46 anos. Ele é um dos principais suspeitos de assassinar sua companheira Vera Lucia Rodrigues dos Santos, 46 anos. O homem já é considerado foragido da Justiça.



O crime aconteceu há quase dois anos, durante uma discussão na residência do casal, em Itaboraí, Região Metropolitana. Após matar Vera Lucia, Ronaldo fugiu de casa não retornando mais.



O corpo da vítima foi encontrado somente no dia dois de março de 2018, em estágio avançado de decomposição na casa do casal dois ou três dias após o crime, não sendo determinada a causa morte pelo adiantado estado de putrefação, segundo a polícia.

De acordo com as investigações, a relação do casal era conflituosa e eram frequentes as agressões contra a vítima.



O Portal dos Procurados pede que informações sobre a localização de Ronaldo José Pacheco, devem ser denunciadas pelos seguintes canais: WhatsApp dos Procurados (21) 98849-6099; pelo Facebook: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo aplicativo para celular do Disque Denuncia.