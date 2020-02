Vídeo: Ativista do Complexo do Alemão é detido na Avenida Brasil em abordagem policial

Rio - Raull Santiago, ativista do Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, foi detido após uma abordagem policial, na noite desta quarta-feira, na Avenida Brasil. Além dele, um mototaxista, identificado como Thiago, e o ator e professor de teatro, Ricardo Fernandes, também foram detidos. Nas imagens, militares do Batalhão de Choque (BPChq) são questionados do motivo da abordagem e tomam o celular do rapaz. A filmagem de ações policiais não é crime, de acordo com o Código Penal brasileiro.

Raull, que completa 31 anos hoje, saía de uma reunião na ONG Redes da Maré, no Complexo da Maré, também na Zona Norte, e seguia com o grupo para um jantar de aniversário na casa da sua mãe. "Nós estávamos em três motos. Os policiais deram passagem para mim e para a Lana (também ativista do Complexo), mas abordaram a moto do Ricardo, que é negro", relata. "Ficamos observando pois acreditávamos que era uma abordagem padrão. Até o momento, que os PMs começaram a jogar as coisas dos meninos no chão e pediram para eles desbloquearem o celular. Eles não podem fazer isso", completa.

O jovem, então, resolveu fazer uma transmissão ao vivo no Twitter para mostrar o que estava acontecendo na abordagem. "É a minha forma de defesa. O PM viu e já veio alterado. Pediu meu documento e começou a me empurrar. Ele começou a revirar minhas coisas, aquilo já estava errado. Até o momento, que ele tomou meu celular. Isso tudo ficou registrado no vídeo", afirma.

Assista ao vídeo!

SOS, POLICIAIS DO CHOQUE ALTAMENTAMENTE VIOLENTOS NOS PARARAM NO MEIO DA AV BRASIL. ESTÃO SUFOCANDO O TIAGUINHO E RICARDO, APONTARAM FUZIL PARA NÓS MANDARAM ESPERAR A FRENTE E TÃO LÁ SUFOCANDO OS MLK https://t.co/P02Dcz6sNO — Santiago, Raull. (@raullsantiago) February 19, 2020 Segundo Raull, o argumento do policial para detê-lo foi "desobediência e resistência". O ativista foi levado dentro de uma viatura para a 21ª DP (Bonsucesso), onde aguarda junto a Thiago e Ricardo serem ouvidos pelo delegado. Segundo Raull, o argumento do policial para detê-lo foi "desobediência e resistência". O ativista foi levado dentro de uma viatura para a 21ª DP (Bonsucesso), onde aguarda junto a Thiago e Ricardo serem ouvidos pelo delegado.

Eliana Sousa e Luna Arouca, ONG Redes da Maré, e um defensor público acompanham o caso.

Procuradas, a Polícia Militar e a Polícia Civil não haviam comentado sobre o caso até esta publicação.