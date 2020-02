Jovem da Taquara faz ‘vaquinha’ para representar mulheres em Nova York

A estudante de direito, Fabiana Herculano, de 22 anos, sempre se destacou por liderar projetos de cunho político nas escolas públicas que estudou. Agora, a universitária e militante pelos direitos das mulheres, é uma das selecionadas para participar do Commission on the Status of Women (CSW) da ONU, em Nova York. O evento dedicado à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento da mulher, ocorrerá entre os dias 8 e 14 de março, para discutir a realidade das mulheres em todo o mundo.



Filha de mãe diarista e pai pedreiro, Fabiana conta que não esperava que suas ações com movimentos sociais fossem chegar na ONU.



“Sempre sonhei em trabalhar com política, em fazer projetos sociais de relevância, mas eu jamais pensei que fosse chegar ao ponto de ir para ONU. Nem no meu sonho mais bonito eu deslumbrava isso, mas eu trabalhei muito para conseguir as coisas e conquistei mais do que esperava”, afirmou a estudante.



No entanto, para conseguir ir, Fabiana precisa enfrentar outro desafio: arrecadar quase R$ 14 mil para custear as taxas de organização exigidas pelo evento, além dos custos com visto, passaporte e a ida até São Paulo, de onde sairá o avião para Nova York. Para isso, a aluna resolveu fazer um financiamento coletivo online para arrecadar esse valor.



Quem desejar contribuir, basta acessar doacaolegal.com.br/c/fabi-na-onu, ou procurar por @herculano.fabi no Instagram e Fabiana Herculano no Facebook. Além da vaquinha, Fabiana disponibilizou dentro do site a conta dela para quem preferir fazer o depósito.



Como tudo começou



A vida política de Fabiana começou com uma iniciativa ainda no colégio, em 2013. A moradora da Taquara, Zona Oeste do Rio, e outros colegas notaram que por conta das cotas para estudantes de colégios públicos, alguns chegavam na escola em que ela estudava com defasagem em comparação aos de unidades particulares, o que provocava uma grande taxa de evasão. A ideia era simples e eficaz: o aluno da escola pública ou particular que tivesse um desempenho melhor em determinada matéria, dava reforço para os alunos que tivessem o desempenho mais fraco. Uma monitoria feita por alunos, para os próprios alunos.



Com o projeto de monitoria em atividade, Fabiana se inscreveu pela internet e foi selecionada para o "English Immersion Program", iniciativa da Embaixada Americana que seleciona alunos da rede pública com atuação destacada em algum voluntariado na comunidade para imergir durante uma semana na cultura americana e aprender inglês.



Já em 2019, Fabiana ingressou em duas concorridas organizações de formação política: o RenovaBR, e o Líder RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Através da primeira, a moradora da Taquara fundou e hoje coordena a primeira Biblioteca Comunitária de Jacarepaguá que em pouco tempo de funcionamento arrecadou tantos livros que precisou ser temporariamente fechada para ser remanejada para um espaço ainda maior.



Fabiana também foi convidada para ser embaixadora do movimento Vai Ter Mulher Sim, uma iniciativa suprapartidária para inserção, divulgação e representatividade de mulheres na política.



* Estagiária sob supervisão de Mário Boechat